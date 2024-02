Salute, assessore Coletto: “No paura cambiamento ma migliorare prestazioni grazie a investimenti”

Febbraio 22, 2024

“Oggi si è parlato di investimenti in sanità, di Pnrr, di intelligenza artificiale soprattutto, ma anche di HTA, che è una grande opportunità, insieme all’intelligenza artificiale per tutte le regioni che non devono aver paura del cambiamento, ma devono approfittare dell’investimento che verrà fatto per migliorare quelle che sono le prestazioni che vengono erogate sul territorio”. Sono le dichiarazioni di Luca Coletto, assessore alla salute e politiche sociali regione Umbria, a margine della sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’.