Salute: Bernabei (Italia Longeva), “Assistenza domiciliare professionale per garantire tutela fragili”

Luglio 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’assistenza domiciliare deve essere professionale, in modo tale che la gente si senta tutelata e quindi non vada ad affollare inutilmente i Pronto Soccorso degli ospedali”. Lo ha detto il presidente di Italia Longeva Roberto Bernabei, in occasione dell’ottava edizione de “Gli Stati Generali dell’Assistenza a lungo termine”, promossa da Italia Longeva insieme al Ministero della Salute, in programma presso la sede dello stesso Ministero l’11 e 12 luglio. Durante l’evento è stata presentata l’Indagine di Italia Longeva “Trend di fragilità e Long-term care in Italia” che ha realizzato una misurazione su larga scala della fragilità nella popolazione over-50.