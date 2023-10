Salute, Bianchi (SIN): “Un italiano su dieci soffre di malattia renale cronica, serve investire su diagnosi precoce”

Ottobre 26, 2023

“La malattia renale cronica è la più frequente complicanza cronico degenerativa in Italia e direi nel mondo. Un italiano su dieci ha una malattia renale cronica e non sa di averla perché silenziosa e priva di sintomi. Il nostro SSN spende 3 miliardi per curare 100.000 persone affette da problemi renali: bisogna volgere lo sguardo alla diagnosi precoce.” Ha dichiarato il Presidente Società Italiana di Nefrologia (SIN) Stefano Bianchi, a margine dell’incontro “Anemia da Malattia Renale Cronica, un peso da alleggerire, insieme” al Ministero della Salute.