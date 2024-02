Salute, Biasoli: “Sanguinamenti muscolari sono maggior preoccupazione per clinici”

Febbraio 21, 2024

“Per i medici che seguono pazienti con malattie legate alla coagulazione sanguigna la principale preoccupazione è rappresentata dal sanguinamento muscolare o a livello delle articolazioni”. Così Chiara Biasoli, responsabile del Centro malattie emorragiche congenite dell’ospedale Bufalini di Cesena, a margine del primo Sobi Talk del 2024. Intitolato “Raro ma vero. Ogni storia è un percorso di inclusione” e organizzato da Sobi, l’evento è stato dedicato alla condivisione delle storie delle persone con patologie rare, con l’obiettivo di fare luce sui loro bisogni ancora insoddisfatti e sulla necessità di delineare uno scenario della situazione nel nostro Paese.