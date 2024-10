Salute, Boschi (Iv): ‘Grande sfida comunicare e trasmettere emozioni in modo diverso’

23 Ottobre 2024

“La grande sfida di chi ha modi diversi di comunicare, di trasmettere le proprie emozioni, di vivere la propria vita, è capire come possa essere recepito dagli altri nel momento in cui si presenta al mondo” ha commentato la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, in occasione dello spettacolo, nato per promuovere il dialogo sul diritto alla salute e ad una socialità inclusiva, “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico al Teatro Parioli, a Roma.