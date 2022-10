Ottobre 7, 2022

A margine del 1° Delta Cure International Meeting in corso a Milano (6 e 7 ottobre), la professoressa Maurizia Brunetto, direttore UO Epatologia dell’azienda ospedaliera di Pisa, ha spiegato le caratteristiche epidemiologiche dell’infezione da Epatite Delta