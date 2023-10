Ottobre 17, 2023

“L’AI è uno strumento molto potente per quanto riguarda la capacità di personalizzare un trattamento”. Queste le dichiarazioni di Federico Cabitza, professore di Interazione uomo – macchina e supporto decisionale all’università di Milano-Bicocca, a margine del primo appuntamento della nuova serie di incontri “Sobi Talk” dedicato al tema dell’IA, con il quale si è voluto indagare il panorama delle sue possibili applicazioni nel campo della salute e delle malattie rare.