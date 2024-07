Salute: Cairo (Sidp), ‘con le istituzioni per migliorare gestione della parodontite’

10 Luglio 2024

“Il ruolo della società scientifica è molto solido e nobile: portare all’attenzione di tutti l’impatto della parodontite, causa fondamentale non solo nell’edentulismo, quindi nella caduta dei denti, ma anche una concausa sostanziale di gravi malattie sistemiche come le patologie cardiovascolari, il diabete o alcune malattie reumatologiche. Come società scientifica possiamo fornire a colleghi e a pazienti strumenti per migliorare lo scenario in questione”, e “il confronto con le istituzioni è fondamentale”. Lo ha detto Francesco Cairo, professore di Parodontologia presso l’Università di Firenze e presidente della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), all’Adnkronos Salute, nel corso della Giornata nazionale della parodontite.