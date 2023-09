Salute: Cattaneo (Conacuore), ‘facciamo da tres d’union tra medico, ospedale e paziente, ma siamo pochi’

Settembre 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Come Associazione accompagniamo il paziente dall’uscita dall’ospedale al rientro a casa. Associazioni come la nostra sono importanti, ma abbiamo bisogno anche di consulenti ad hoc che ci diano una mano”. È l’appello di Luisa Cattaneo, Consigliere Conacuore e Presidente dell’Associazione Gruppo Cuore Nuovo ODV Milano, intervenuta a margine dell’incontro organizzato da Sanofi a Milano, mercoledì 27 settembre, “Agire prima contro il colesterolo: quanto conta il fattore tempo per proteggersi dai rischi cardiovascolari”.