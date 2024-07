Salute: Cavalcanti (Sidp) ‘attenzione a sanguinamento gengive primo sintomo parodontite’

10 Luglio 2024

“Il primo campanello d’allarme per le malattie parodontali in generale, quindi anche per le forme più lievi, come le gengiviti, è una gengiva rossa che sanguina. Il sanguinamento con lo spazzolamento è già un segno che deve mettere in allarme. Anche accorgersi di avere dei denti mobili o la loro migrazione, è un altro segnale. E’ importante cercare di accorgersi dei sintomi precoci e comportarsi di conseguenza”. Così Raffaele Cavalcanti, vicepresidente della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), all’Adnkronos Salute, spiega sintomi e trattamenti della patologia orale, in occasione della Giornata nazionale della parodontite.