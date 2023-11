Salute, Cenci: “Da narrazioni emerge contenimento emotivo dell’uomo”

Novembre 22, 2023

“Da queste narrazioni emerge qualcosa in linea con la letteratura scientifica, come il fatto che l’uomo tende ad adottare un contenimento emotivo e ad identificarsi con un modello di genere che vuole che l’uomo non esprima le emozioni e che sia razionale”. Così,Cristina Cenci, antropologa e senior partner di Eikon Strategic Consulting, a margine della premiazione della sesta edizione di #afiancodelcoraggio, il Premio letterario promosso da Roche che dà voce alle storie di malattia narrate dalla prospettiva dei caregiver maschili.