Marzo 3, 2023

Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Italia, lancia la campagna “Metti la psoriasi in fuorigioco”. Un’iniziativa creata per aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica e delle persone che soffrono di psoriasi, in modo che sappiano che, con l’aiuto degli specialist, è possibile vivere la vita che desiderano nonostante la malattia.