Salute: Ciocchetti (FdI), “Giovani e ricerca fondamentali per futuro Italia”

Novembre 29, 2022

“La Fondazione Janssen ha compiuto un lavoro importante coinvolgendo studenti e avvicinando i giovani al sistema salute e alla ricerca. Come Paese abbiamo bisogno dei ragazzi che vogliono scommettere sull’Italia e che desiderano dare nuova linfa alla ricerca perché è fondamentale per il nostro futuro”. Lo ha detto il deputato di FdI e Vicepresidente della Commissione Affari Sociali, Luciano Ciocchetti, a margine della terza edizione di Fattore J tenutasi all’Accademia dei Lincei di Roma. “”, ha concluso.