Salute, Colao: “Studiamo utilizzo tecnologia per sindrome metabolica cardio-renale”

28 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

Della sindrome metabolica cardio-renale “stiamo guardando la complessità e a come utilizzare la tecnologia al servizio del paziente. Parliamo di una popolazione ampia di pazienti che comincia con il sovrappeso e l’obesità, che rappresentano il 12% della popolazione italiana, per arrivare a quella quota che ha tutte le complicanze periferiche vascolari in particolare renali e cardiache”. Lo ha dettoAnnamaria Colao, membro del Consiglio direttivo della Fism e presidente della Società italiana endocrinologia, in occasione dell’evento che ha visto protagonisti, il 27 e il 28 marzo, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane e tutti gli stakeholder – dalle Istituzioni, alle Associazioni di pazienti, dalle Aziende del farmaco ai Partner tecnologici- riuniti a Roma nella storica sede dell’Acquario Romano per la prima tappa del percorso che porterà a fine anno agli Stati Generali Fism.