Salute: contrastare l’RSV con i vaccini aiuta a far crescere l’Italia

19 Aprile 2024

Il virus respiratorio sinciziale colpisce migliaia di persone all’anno in tutto il territorio nazionale. Una malattia trasmissibile che potrebbe evolversi in patologie ben più severe, come polmoniti e insufficienze respiratorie, e che colpisce bambini in età pediatrica ma anche adulti e soprattutto fragili. Per questo, diventano fondamentali le nuove tecnologie sviluppate come il vaccino per prevenire ricoveri in terapie intensive e decessi. In Italia, nonostante il vaccino sia utile per contrastare l’RSV, non è stato ancora aggiornato il calendario vaccinale.