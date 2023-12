Salute, Corazza: “Si riporti dignità a certe patologie come psoriasi, malattia devastante”

Dicembre 12, 2023

“Si riporti a una certa dignità alcune patologie come la nostra. Noi siamo costretti a fare una sensibilizzazione per portare la psoriasi al livello delle altre patologie perché nella realtà la nostra è una malattia devastante”. Sono le dichiarazioni della presidente di Apiafco, Associazione Nazionale Amici della Fondazione Natalino Corazza Onlus, Valeria Corazza, in occasione del primo Summit di Salutequità, in cui sono state presentate le 10 leve per l’equità di accesso per rilanciare e ammodernare il Servizio sanitario nazionale.