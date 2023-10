Salute, Costa (Siit): “Integratore alimentare aiuta a migliorare benessere consumatore”

Ottobre 19, 2023

“L’integratore alimentare è centrale nel momento in cui cresce all’interno del consumatore la consapevolezza che aiuta a migliorare uno stato di benessere”. Con queste dichiarazioni, Andrea Costa, amministratore delegato Siit, è intervenuto in occasione della tavola rotonda di presentazione in anteprima del progetto “Zenessere. Equilibrio, Natura e Benessere”, organizzata da Zentiva, azienda leader nello sviluppo e nella fornitura di farmaci di qualità a prezzi accessibili, presso il Centro Svizzero di Milano.