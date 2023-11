Salute, D’Avino (Fimp): “Influenza nei bambini può causare complicanze come otiti o polmoniti”

Novembre 7, 2023

“Raccomandiamo la vaccinazione ai bambini in quanto l’influenza è talvolta causa di complicanze come otiti, polmoniti e soprattutto di tutto l’indotto che comporta come l’assenza dal lavoro dei genitori”. Così, Antonio D’Avino, presidente nazionale Federazione italiana medici pediatri (Fimp), a margine dell’evento di presentazione della ricerca “Il vaccino antinfluenzale: consapevolezza, credenze, comportamenti degli italiani” commissionata da Viatris a IQVIA e condotta nei mesi scorsi su un campione di 1.000 persone.