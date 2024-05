Salute del cervello e prevenzione della sclerosi multipla: nuovi criteri per la diagnosi e trattamenti

29 Maggio 2024

Sclerosi multipla nuovi criteri per la diagnosi e i trattamenti potrebbero cambiare radicalmente I’ approccio alla malattia. La ricerca sulla SM è in continuo movimento, e produce risultati tangibili, che hanno cambiato la vita delle persone colpite dalla malattia. Ogni anno, solo in Italia, la sclerosi multipla colpisce 3.600 persone: sono circa 3 milioni nel mondo, oltre 140 mila in Italia, una diagnosi ogni 3 ore. Ma si può e si deve fare di più. A cominciare dalla prevenzione e dalla diagnosi della malattia, i temi al centro del congresso annuale della FISM, la Fondazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in corso a Roma