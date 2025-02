Salute del cervello, Scopinaro (Uniamo): “Intergruppo utile per collaborazione associazioni-pazienti”

12 Febbraio 2025

“L’anno scorso Eurordis, la Federazione europea, ha lanciato un progetto specifico sulla mental health e il wellbeing. Quindi per noi è stato fondamentale seguire il manifesto One Brain, One Health e partecipare alla nascita di questo Intergruppo, che sarà utile per la collaborazione con i pazienti e le associazioni”. Queste le parole della presidente di Uniamo – Federazione italiana malattie rare, Annalisa Scopinaro, alla conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain – per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici” che si è tenuta a Roma.