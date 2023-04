Aprile 4, 2023

Lunedì 3 aprile si è svolto in Senato l’evento “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della MRC”, promosso dalla Sin, società italiana di nefrologia, il cui obiettivo è stato il riepilogo dell’aggiornamento del Documento di indirizzo sulla Malattia Renale Cronica (MRC), la più frequente malattia cronico-degenerativa nel nostro Paese. Presenti alla giornata, illustri personalità del settore.