Marzo 3, 2023

Ludovica Donati, in rappresentanza di Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), spiega quali sono le necessità dei pazienti con psoriasi nel giorno in cui l’Aifa ha ammesso alla rimborsabilità bimekizumab, il farmaco per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti candidati alla terapia sistemica.