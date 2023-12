Salute, Dubini (Agite): “Ruolo territorio importante, valorizzato anche da Pnrr”

Dicembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Noi crediamo di avere un ruolo e una responsabilità molto importanti. Anche il Pnrr ha voluto valorizzare il ruolo del territorio”. Così Valeria Dubini, presidente di Agite, in occasione del 98esimo Congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). La kermesse, in svolgimento dal 14 al 16 dicembre 2023 al Mico di Milano, chiama a raccolta l’intera ginecologia italiana attraverso le proprie federate dei ginecologi ospedalieri (Aogoi), universitari (Agui) e territoriali (Agite).