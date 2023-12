Salute, ematologa Mauro: “Zanubrutinib si può usare anche in popolazione anziana”

Dicembre 1, 2023

“È un farmaco più maneggevole che possiamo usare con serenità in una popolazione anziana che per età è già predisposta a disordini di tipo cardiovascolare”.

Così Francesca Mauro, dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia, università Sapienza di Roma, in occasione della conferenza stampa di giovedì 30 novembre a Roma organizzata dall’azienda biotecnologica BeiGene, per annunciare la disponibilità in Italia di Zanubrutinib per la Leucemia Linfatica Cronica e il Linfoma della Zona Marginale.