Salute: Fede (AstraZeneca), ‘pionieri con tezepelumab che blocca cascata infiammatoria’

12 Marzo 2025

“Tezepelumab rappresenta un approccio pionieristico di AstraZeneca nell’andare a targettizzare il Tlsp come citochina epiteliale a monte della cascata infiammatoria. Questa nuova molecola ha già dimostrato di essere estremamente efficace e sicura nell’ambito dell’asma grave e, da oggi, grazie anche ai risultati dello studio Waypoint, sappiamo essere altrettanto efficace e sicura anche nei soggetti affetti da rinosinusite cronica con poliposi nasale”. Lo afferma Raffaela Fede, direttore medico di AstraZeneca Italia, in occasione dell’incontro organizzato a Milano sui risultati dello studio di fase 3 Waypoint sull’anticorpo monoclonale tezepelumab, già approvato e rimborsato in Italia per il trattamento dell’asma grave non controllato.