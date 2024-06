Salute, finerenone ora rimborsabile in Italia per malattia renale cronica associata a diabete di tipo 2

26 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità di finerenone, nuovo farmaco per il trattamento della malattia renale cronica in stadio 3 e 4, associata a diabete di tipo 2 in pazienti adulti con presenza di albuminuria, in aggiunta allo standard di cura. L’annuncio dell’ottenuta rimborsabilità del farmaco, primo antagonista selettivo non steroideo dei recettori dei mineralcorticoidi (MR) in grado di inibire la trascrizione dei geni pro-infiammatori e profibrotici, è stato dato da Bayer con la conferenza stampa ‘Verso un futuro senza dialisi’, svoltasi a Milano.