Salute, Folco (Fipc): “Mancata aderenza terapeutica fa ‘buttare via’ anni di vita”

24 Settembre 2024

“Abbiamo un ampio ventaglio di opzioni terapeutiche eccezionali, ma se non siamo aderenti, non seguiamo le terapie e l’indicazione del nostro medico, buttiamo via non solo i soldi nostri e del Sistema sanitario nazionale, ma soprattutto anni di vita”. Così Emanuela Folco, presidente di Fondazione italiana per il cuore (Fipc), all’avvio della campagna ‘Da quore a Cuore’, promossa da Novartis con il patrocinio dell’Associazione italiana scompensati cardiaci (Aisc) e dalla Fondazione italiana per il cuore (Fipc).