Salute, Gandolfo (Sirm): “R7 Radiology occasione per fare sistema e condividere scelte strategiche”

1 Ottobre 2024

“Il Forum internazionale di radiologia sarà un momento importante per condividere scelte strategiche, per fare sistema e per portare ciò che in ogni nazione c’è di buono nell’organizzazione, nell’utilizzo delle tecnologie, nell’impiego della teleradiologia e dell’intelligenza artificiale”. Sono le parole di Nicoletta Gandolfo, presidente eletto Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica, alla conferenza stampa di presentazione di R-7 Radiology, il think tank che coinvolge le Società di radiologia dei Paesi del G7 allo scopo di promuovere la prevenzione e migliorare le cure in una sanità sostenibile. L’incontro internazionale di radiologia medica promosso da Sirm, si svolgerà a Venezia dal 10 al 13 ottobre.