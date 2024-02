Salute, Gemmato: “Primi in Europa per industria farmaceutica, +50mld”

Febbraio 22, 2024

“Noi siamo i primi in Europa. L’industria farmaceutica in Italia fattura 50 miliardi di euro ed è prima in Europa, quindi va difesa strategicamente”. A dirlo Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute a margine della sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’ organizzato da Msd Italia..