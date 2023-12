Salute, Gemmato: “Stanziati 136 miliardi per sanità del futuro, basata su perequazione”

Dicembre 11, 2023

Your browser does not support the video tag.

“La sanità del futuro sarà una sanità pubblica, che vedrà perequare le differenze fra Nord e Sud dell’Italia. Così come per volontà politica, il primo ministro Giorgia Meloni ha inteso fare, finanziando il fondo sanitario nazionale di 136 miliardi, un limite massimo raggiunto nella storia della Repubblica e sarà una sanità che penserà ai più deboli in un’ottica di perequazione, ma di presa in carico precoce e di cura, omogeneizzato con tutto il territorio nazionale”. Così, il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, in occasione dell’evento “La sanità del futuro. Un bene indivisibile da Nord a Sud”, promosso da Inrete, con il patrocinio del Ministero della Salute. L’incontro ha visto confrontarsi illustri esponenti del Governo, delle Università, delle Associazioni, delle Istituzioni e Clinici.