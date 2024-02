Salute, Gemmato: “Trasferire farmaci da diretta a convenzionata per migliorare performance e aderenza terapeutica”

Febbraio 22, 2024

“La Legge di Bilancio ha aperto la possibilità di trasferire i farmaci dalla diretta alla convenzionata: significa che per ulteriori categorie di farmaci, i farmaci potranno essere ritirati non più nelle farmacie ospedaliere ma nelle farmacie private e pubbliche convenzionate, per migliorare la performance e aderenza terapeutica”. Così, Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute a margine della sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’.