Salute, geriatra Secreto: “Le linee guide su demenze riempiono un vuoto culturale”

18 Settembre 2024

“Queste linee guida riempiono un vuoto per gli addetti ai lavori, per i familiari e per i pazienti stessi. Le persone con malattie di Alzheimer possono vivere una vita degna, ma le famiglie chiedono di non essere lasciate sole”. Sono le parole di Piero Secreto, componente comitato tecnico-scientifico per le Linee Guida ‘Diagnosi e trattamento di demenza e Mild Cognitive Impairment’, all’evento sul declino cognitivo e demenza, promosso da Neopharmed Gentili nel mese dedicato all’Alzheimer.