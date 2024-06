Salute, Giovagnoni (Sirm): “Importante mettere a disposizione degli atleti l’alta competenza dei radiologi italiani”

20 Giugno 2024

“La Sirm ha deciso di stipulare un accordo quadro con Coni perché riteniamo sia importante mettere a disposizione degli atleti e del mondo sportivo italiano il know how, la specializzazione e l’alta competenza che i radiologi italiani hanno nei traumi, nelle complicanze o nelle affezioni che colpiscono gli atleti non solo di alto livello, olimpici o professionisti, ma anche dello sportivo amatoriale”. Sono le parole di Andrea Giovagnoni, presidente nazionale della Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica, in occasione della prima giornata del 51° Congresso Nazionale Sirm dal titolo “The Next Generation” in corso al Mico di Milano fino a domenica 23 che riunisce per la prima volta le 3 società di area radiologica: Sirm, medici nucleari (Ainm) e radioterapisti (Airo), durante la quale è stato annunciato l’avvio di un progetto, fra la Sirm e il Coni che porterà ad un accordo quadro di cooperazione in vista delle olimpiadi Milano-Cortina 2026, di supporto dell’attività di Diagnostica per Immagini (radiografie, ecografie ecc) a favore degli atleti olimpici e per la promozione della formazione e la preparazione dei medici nell’affrontare i traumi sportivi.