Salute globale, vicesindaco Scavuzzo: “Portare studenti all’estero significa riconoscere interconnessione”

17 Settembre 2024

“Portare studenti e studentesse all’estero e fare in modo che l’estero possa entrare nei nostri curricula universitari significa riconoscere la presenza di una interconnessione di cui abbiamo bisogno”. A dirlo la vicesindaco e assessora all’Istruzione del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, in occasione della presentazione di Bridge (Bicocca research and innovation for development and global health) – Uganda, il nuovo progetto dell’università di Milano-Bicocca che parte dal capoluogo lombardo e arriva nel distretto di Gulu, nel Nord dell’Uganda.