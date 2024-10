Salute, Guidi: ‘allegria, spensieratezza e diritto di sbagliare sempre più negate ai bambini’

23 Ottobre 2024

“Per i neuropsichiatri Pinocchio è il bambino che cerca in ogni modo di superare l’autismo, come il bambino, vive nelle prime fasi dell’infanzia e cade nei tranelli del gatto, della volpe, nelle tentazioni, ma ci sono anche i momenti di grande riscatto” così Antonio Guidi, commissione Affari sociali-sanità del Senato in occasione dell’evento spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, in programma il 21 e 22 ottobre a Roma, al Teatro Parioli.