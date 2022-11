Salute, Hausermann (Egualia): “Aumento costi produzione farmaci ha ridotto guadagno e rischio è ritiro dal mercato”

Novembre 16, 2022

“Il rapporto di Nomisma evidenzia alcune incertezze del momento relative all’aumento dei costi di produzione dei farmaci, legata alla questione dei prezzi bassi di vendita. L’aumento riduce i margini di guadagno e il rischio è che chi li produce potrebbe farli scomparire dal mercato”. Così Enrique Hausermann, presidente di Egualia, a margine della presentazione del rapporto 2022 dell’Osservatorio Nomisma: ‘Il sistema dei farmaci generici in Italia’, tenutosi all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. “Bisognerebbe revisionare temporaneamente i prezzi da parte dell’Aifa e incrementare i lotti di produzione”, ha concluso.