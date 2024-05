Salute, Iezzi (AbbVie): ‘Disponiamo di portfolio ricco con soluzioni a 360° a difesa della vista’

15 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“AbbVie conferma il suo interesse in tre maggiori indicazioni terapeutiche nell’ambito del oftalmologia: in quella dell’occhio secco e in quella delle malattie della retina e nel glaucoma e in particolare nel glaucoma. È un portfolio ricco che guarda all’esperienza di malattia del paziente, sia con retinopatia diabetica sia con glaucoma o con la patologia dell’occhio secco. Avendo soluzioni a 360 gradi per l’organo”. Così, Annalisa Iezzi, Medical Director di AbbVie Italia, parlando di Maculopatia, retinopatia diabetica, glaucoma e dell’impegno di AbbVie a riguardo.