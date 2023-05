Maggio 18, 2023

AbbVie, in stretta collaborazione con associazioni di pazienti e specialisti da tutta Europa,

ha presentato la campagna “Non voltargli la schiena”. Lo scopo è sensibilizzare, soprattutto i giovani, sul tema del mal di schiena per intervenire tempestivamente in caso di spondilite anchilosante.