Salute: il parassitologo Ferroglio, ‘zecche attive tutto l’anno anche in città’

11 Febbraio 2025

“Ci sono diversi fattori che portano alla presenza di zecche attive tutto l’anno. Il principale è sicuramente il fatto che anche nella stagione invernale non faccia più così freddo, che ci siano delle isole di calore nelle nostre zone urbane o semiurbane”. Così Ezio Ferroglio, professore ordinario di Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali, dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino e presidente Esccap Italia, partecipando al talk ‘One Health: come e perché proteggere noi e i nostri pet per tutto l’anno’, promosso da Adnkronos in collaborazione con Msd Animal Health.