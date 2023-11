Salute: il secondo appuntamento di ‘Principi Attivi’ a Roma per l’ecosistema sanitario

Novembre 8, 2023

Si è tenuto a Roma, presso il Teatro Santa Chiara, il secondo appuntamento di “Principi Attivi”, progetto ideato e organizzato da Boehringer Ingelheim, con l’obiettivo di mettere al centro le priorità dell’ecosistema sanitario. L’incontro, dedicato al tema: “Sistema Salute. Dal benessere degli animali alla salute dell’uomo: appunti per un approccio integrato”, ha voluto aprire uno spazio di riflessione su temi di salute di maggiore attualità. Dall’iniziativa è emerso che l’Italia è al secondo posto in Europa per numero di animali domestici. Un dato che sottolinea l’importanza di garantire l’accesso all’innovazione per tutti, anche per la salute animale.