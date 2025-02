Salute: il veterinario Faranda, ‘per 12 mesi cane e famiglia protetti contro zecche’

11 Febbraio 2025

“Oramai le zecche sono presenti 365 giorni l’anno. È fondamentale prevenire il contagio sui nostri cani, sia per la loro salute che per la nostra”. Per proteggere il cane “possiamo utilizzare prodotti a uso sistemico in combo o unica soluzione, in compresse o iniezione con una frequenza di somministrazione variabile” e prevenire “le malattie trasmesse da zecche al cane, ma anche alla famiglia che sta con il cane”. Così Giuseppe Faranda, medico veterinario, formatore, divulgatore e content creator, intervenendo al talk ‘One Health: come e perché proteggere noi e i nostri pet per tutto l’anno’, promosso da Adnkronos in collaborazione con Msd Animal Health.