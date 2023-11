Salute: Innovazione e sostenibilità, un nuovo capitolo in ortopedia per J&J Medtech

Novembre 13, 2023

L’osteoartrite è una patologia cronica che colpisce oggi oltre 250 milioni di persone in tutto il mondo, guidata dai cambiamenti demografici e dalle complicanze di alcune patologie in aumento come l’obesità. Questo è lo scenario emerso nel 106° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) tenutosi a Roma. Durante il congresso Johnson & Johnson MedTech ha annunciato il suo ingresso nel campo della robotica chirurgica in ortopedia.