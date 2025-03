Salute, Jervis (Daiichi Sankyo Italia): “Importante enfatizzare centralità medicina di genere e prevenzione cardiovascolare”

7 Marzo 2025

“Siamo lieti di aver organizzato questo evento oggi perché per noi come azienda, e per me personalmente, è importante enfatizzare la centralità della medicina di genere e della prevenzione cardiovascolare. Le donne possono avere differenti sintomi e hanno differenti fattori di rischio, per noi è molto importante accrescere la consapevolezza su questi aspetti per supportare i sistemi sanitari, i medici e soprattutto le donne, affinché riconoscano questi sintomi, li prevengano e li trattino in modo efficace”. Lo afferma Joanne Jervis, managing director & head of Specialty division Daiichi Sankyo Italia, all’evento ‘Le donne verso un cuore consapevole’ con cui la divisione italiana della farmaceutica giapponese vuole diffondere consapevolezza sui fattori di rischio cardiovascolare specifici per le donne, sulle strategie preventive, sul legame tra cuore e psiche e sul ruolo dell’innovazione digitale in sanità a supporto del paziente.