Salute, lenti intraoculari ICL restituiscono libertà visiva senza limiti a chi soffre di miopia e difetti visivi

10 Dicembre 2024

Le lenti intraoculari ICL rappresentano una soluzione avanzata ed efficace per correggere difetti visivi come la miopia, in particolare nei casi da moderata a grave. Con un intervento rapido e sicuro, le ICL offrono una correzione permanente e una visione naturale, restituendo ai pazienti la possibilità di vivere senza la necessità di occhiali o lenti a contatto. Ciò che rende veramente distintiva questa tecnologia è la sua capacità di garantire una qualità visiva eccellente anche in condizioni di scarsa luminosità, come la visione notturna. Inoltre, la reversibilità dell’intervento e la rapidità del recupero lo rendono una scelta molto apprezzata dai pazienti, con un tasso di soddisfazione che raggiunge il 99,4%. Il Dott. Angelo Appiotti, chirurgo oculista Milano – Verona, ha spiegato come le lenti ICL possono migliorare significativamente la qualità della vita di chi soffre di miopia e altri difetti visivi, restituendo una libertà visiva senza limiti.