Salute, Leone (Amici Italia): “Colite ulcerosa causa isolamento sociale nel paziente”

4 Settembre 2024

“Patologie come la colite ulcerosa hanno un forte impatto emotivo in quanto il paziente tende ad isolarsi non solo dal proprio contesto familiare, ma anche dal contesto lavorativo e scolastico”. Così Salvo Leone, direttore generale dell’Associazione Amici Italia e chairman di European federation of Crohn’s & ulcerative colitis associations (Efcca), in occasione della conferenza stampa organizzata da Lilly dedicata ai bisogni dei pazienti e alle nuove prospettive di cura in seguito all’approvazione, da parte di Aifa, di mirikizumab, primo di nuova classe di farmaci contro la malattia.