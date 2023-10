Salute, Lovrencic (Aipit): “Itp come tempesta, l’abbiamo superata durante la regata”

Ottobre 5, 2023

“Tante persone con Itp descrivono la loro vita come una tempesta e noi durante la regata siamo riusciti a superarla”. Queste le parole di Barbara Lovrencic, presidente Aipit Aps, in occasione dell’evento di presentazione de ‘Passata è la tempesta’, il Diario di bordo del primo equipaggio formato da 5 persone, tra cui Barbara, appunto, con Itp (Trombocitopenia Immune), che ha partecipato alla ‘tempestosa’ regata Millevele di Genova lo scorso settembre 2022, grazie al progetto ‘ITP – In viaggio con Werlhof’.