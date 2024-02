Salute, Lovrencic: “Per pazienti con Itp inclusione è accettare limiti ma dare il massimo”

Febbraio 21, 2024

“Per me inclusione significa accettare i limiti imposti dalla malattia ma cercare comunque di dare il proprio massimo essendo parte attiva della società di cui facciamo parte”. Così, Barbara Lovrencic, presidente Associazione Italiana Porpora Immune Trombocitopenica (Aipit Aps), a margine del primo Sobi Talk del 2024. Intitolato “Raro ma vero. Ogni storia è un percorso di inclusione” e organizzato da Sobi, l’evento è stato dedicato alla condivisione delle storie delle persone con patologie rare, con l’obiettivo di fare luce sui loro bisogni ancora insoddisfatti e sulla necessità di delineare uno scenario della situazione nel nostro Paese.