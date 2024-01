Salute, Luppi (Msd Italia): “Grande impegno per fare differenza nella vita delle persone”

Gennaio 23, 2024

“Noi abbiamo un grande impegno nella responsabilità sociale d’impresa che parte dai progetti della nostra corporate, alcuni dei quali hanno un impatto anche a livello mondiale e hanno generato una differenza importante nella vita delle persone”. Lo ha dettoNicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, a margine dell’evento di celebrazione del quinto anno di MSD CrowdCaring, che nasce per supportare progetti innovativi volti a migliorare la Salute e la Qualità di Vita delle Persone favorendo l’Inclusione e la Diversità, senza che la disabilità, la malattia o altra forma di condizione sfavorevole possano costituire un limite.