Salute, Marchianò (Sirm): “Radiomica ad oggi è applicata in oncologia”

8 Maggio 2024

“La radiomica ha attualmente applicazioni prevalentemente dedicate all’oncologia. Certamente c’è ancora una componente di studio. Io lavoro in una struttura di ricerca, che è l’Istituto per i tumori di Milano, e applichiamo moltissimo la radiomica che, partendo da immagini diagnostiche normali, è in grado di ottenere e di analizzare una serie di dati che la mente umana non è in grado di analizzare”. Lo ha spiegato Alfonso Marchianò, presidente del comitato scientifico del 51° Congresso nazionale Sirm – Società italiana di radiologia medica e interventistica, a margine della conferenza stampa organizzata a Milano dalla società scientifica ed intitolata ‘Diagnosi più precoci e precise per meglio utilizzare le terapie: è la radiomica, la nuova frontiera della radiologia medica”.