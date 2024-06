Salute, Melosi (Anmvi): ‘Importante anche ruolo medico veterinario in ambito One Health’

3 Giugno 2024

“Quando parliamo di One Health, il medico veterinario svolge un ruolo fondamentale in maniera trasversale, perché se la salute dell’uomo dipende dalla salute dell’ambiente e della salute degli animali, è facile capire come il medico veterinario che cura gli animali e che contrasta le zoonosi, il ruolo è molto importante”. Con queste dichiarazioni, Marco Melosi, presidente ANMVI – Associazione nazionale medici veterinari italiani, è intervenuto a margine dell’evento conclusivo, svoltosi presso la Camera dei deputati, di One Health Project – Scuole in Azione, dedicato al tema della prevenzione e della One Health. L’iniziativa è stata promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e EVERSANA e realizzata con il supporto incondizionato della Fondazione MSD, la partnership dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e con il patrocinio di ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani.